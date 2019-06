Gedanken zu Fronleichnam : Demonstration für das Leben

Mettmann Diakon Gerhard Rust schreibt über die tiefere Bedeutung von Fronleichnam.

Das Grundgesetz gibt es seit 70 Jahren, die mit Frieden und Freiheit verbunden sind, damit sich unser Leben überhaupt entwickeln und entfalten konnte, ohne mit Gewalt immer wieder zerstört zu werden. Gott sei Dank dürfen wir dieses Recht einfordern. Die rechtliche Basis beruht auch auf der ethischen Grundlage, die das christliche Glaubensbekenntnis seit über 2000 Jahren entwickelt. Die caritative Dimension fördert und unterstützt die einzelnen Lebenssituationen, was dadurch grundgelegt ist, weil Christus so handelte. Liebevolles Leben ist lebenswertes und göttliches Leben, weil es das Grundrecht der einzigartigen Würde jedes Menschen vergegenwärtigt. Das sollte eigentlich jedem klar und Ansporn sein, aber in globalisierter Welt scheint es nicht selbstverständlich. „Was Du nicht willst, dass ein anderer Dir tut, das füge Du auch keinem anderen zu“, lautet ein grundlegendes biblisches Sprichwort. Deshalb ist gut und wichtig, dass sich Menschen finden, Kinder wie Erwachsene, die demonstrieren, was für diesen Lebensgrundsatz wichtig ist. Gewalt hat dabei keinen Platz. Deshalb feiern wir Donnerstag Fronleichnam und haben frei bis auf diejenigen, die für das unmittelbare Leben arbeiten. Auch für diese Dienste dürfen wir sehr dankbar sein. Menschen handeln auch in diesen Berufen aus dem Beispiel und Wort Jesu Christi, damit das Lebensnotwendige immer da ist. Gott selbst hat uns dabei zugesagt, im guten Geist immer da zu sein und fordert uns heraus, selbst aktiv und verantwortlich mitzuwirken. Um nichts anderes geht es, wenn wir, katholische Christen an Fronleichnam, betend auf Markt und Straßen unserer Stadt gehen und Christus in seinem sakramentalen Zeichen, der Dankbarkeit für das Leben, bei uns wissen. Wer und Was ist Ihnen wichtig? Zeigen und sprechen Sie davon! Nur Mut zu friedlichem Dialog!