Kundgebung in Mettmann Eltern demonstrieren an Lindgren-Schule

Die von der Stadt Mettmann geplante Informationsveranstaltung zur Unterbringung von Geflüchteten am Mittwochabend in der Astrid-Lindgren-Grundschule wirft viele Fragen auf. Denn der Zutritt zur Veranstaltung wird entgegen vorheriger Ankündigung nur Eltern von Lindgren-Schülern gewährt. „Alle sind davon ausgegangen, die Veranstaltung wäre öffentlich“, ärgert sich eine Nachbarin an der Spessartstraße. „Was da gerade passiert, ist unfassbar“, empören sich auch Eltern, deren Kinder die benachbarte Kita besuchen – sie fühlen sich vom Informationfluss abgeschnitten. Es soll nur ein Elternteil teilnehmen, ein Hinweis auf Mitnahme des Personalausweises deutet auf Ausweiskontrollen hin und es besteht ein Anmeldezwang, während man Datenschutzhinweise in der Einladung vergebens sucht. Auch das sorgt für Irritationen. Viele Mettmanner sind sauer auf die Verwaltung, deren Handeln dem großen öffentlichen Interesse nicht gerecht wird – warum beispielsweise wird besagte Info-Veranstaltung nicht in der Aula des Heine-Gymnasiums ausgetragen?