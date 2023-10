Mettmann Wie sich Freiflächen für Solaranlagen nutzen lassen

Die Energiewende ist ein wichtiges Thema und wird aus verschiedenen Perspektiven debattiert. Dabei ist ein erheblicher Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung in der Fläche unumgänglich, was allerdings zwangsläufig zu Zielkonflikten mit der Landwirtschaft und Belangen des Naturschutzes führen wird. Bei der Suche nach möglichen Kompromissen möchte der Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Mettmann einen Beitrag leisten, indem er in seiner Öffentlichkeitsveranstaltung am Mittwoch, 8. November, die Energiegewinnung durch Freiflächensolaranlagen zum Thema macht. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Naturschutzbeirates, Dr. Alfred Bruckhaus, wird der Wülfrather Landwirt Bernd Kneer von der Kreisbauernschaft Rahmenbedingungen und praktische Gesichtspunkte zur Flächenverfügbarkeit aufzeigen. Anschließend wird Benjamin Volz von „Next2Sun“ das Agri-PV-Konzept vorstellen, das eine Doppelnutzung von Photovoltaik und Landwirtschaft auf ein und derselben Fläche ermöglicht.