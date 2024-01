„Voice of Germany“-Musiker in Mettmann David Blair gibt Clubkonzert

Der Mann singt nicht einfach. Der Mann hat einen gewissen Schmelz in der Stimme, der schwärmen lässt. Was er jenseits des Gesangs auch an der Gitarre sowie am Klavier drauf hat, bewies der gebürtige Kanadier David Blair unter anderem im TV-Format „Voice of Germany“, wo er sich in die Herzen der Zuschauer bis ins Halbfinale sang. Jetzt kommt der Musiker, Komponist und Liederschreiber nach Mettmann.