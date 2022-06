Datennetz in Mettmann : Glasfaser-Ausbau in neuen Gebieten

Mettmann Bürgerstammtisch des Bürgervereins Metzkausen am 14. Juni im Heinrich-Heine-Gymnasium: Nun sind Metzkausen-Süd und West-Mettmann dran. Beratung auch zu persönlichen Vertragsfragen.

Demnächst starten in Metzkausen und Obschwarzbach die Arbeiten zur Verlegung moderner Glasfaserkabel. Zusätzlich können Haushalte in zwei weiteren Gebieten darüber entscheiden, ob sie an das Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen werden möchten. Der Bürgerverein Metzkausen lädt deshalb am Dienstag, den 14. Juni, zu einem Bürgerstammtisch in die Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums ein. Dort gibt es Informationen aus erster Hand.

Der Glasfaserausbau in Mettmann nimmt Fahrt auf. Was das konkret für die Einwohner bedeutet, ist das Thema beim 204. Bürgerstammtisch des Bürgervereins Metzkausen am Dienstag, den 14. Juni, in der Aula des HHG. Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen: Um 19.30 Uhr beginnt der Bürgerstammtisch mit einer Übersicht der bevorstehenden Bauarbeiten in Metzkausen und Obschwarzbach. Serpil Durmaz, Projektleiterin der Deutschen Glasfaser, erklärt, in welchen Phasen die Glasfaserkabel verlegt werden.