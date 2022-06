Daten-Klau in Mettmann : Pfarrer Ullmanns Mail wurde gehackt

Mettmann Es blieb nicht beim Identitätsdiebstahl: Unbekannte bitten unter dem Absender des Monsignore um 900 Euro. Angeblich sei er in der Türkei und ihm sei die Brieftasche gestohlen worden. Alles Lüge – warnen der Geistliche und sein Pfarrbüro.

Pfarrer Monsignore Herbert Ullmann ist seine Online-Identität gestohlen worden. Unbekannte haben seinen E-Mail-Account gehackt. Doch damit nicht genug: Zahlreiche Mettmanner bekamen eine falsche Mail mit Ullmanns Absender. In holprigem, fehlerhaftem Deutsch heißt es darin: Er sei gerade in der Türkei „und mir wurde meine Geldbörse mit Reisepass, Kart und ander.“ Der unbekannte Identitätsdieb bittet um 900 Euro. „Ich gebe es Dir zurück, sobald ich da bin.“ Auf diese Mail sollte niemand antworten – und schon gar nicht in bestem Gottvertrauen das Geld irgendwohin überweisen. „Ich habe den Vorfall sogleich bei der Polizei angezeigt“, sagte der hörbar perplexe Pfarrer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Am Freitagmorgen habe er gemerkt, dass etwas nicht stimmt, berichtet Monsignore Ullmann: „Ich konnte nicht wie gewohnt meine Mails abrufen.“ Kurz darauf meldeten sich erste Gemeindemitglieder, um zu fragen, was denn los sei und wie es ihm denn jetzt gehe – in der Türkei. Da dämmerte es dem Geistlichen, dass es sich um mehr handelt, als eine einfache technische Störung. Er kontaktierte den Mail-Anbieter und machte seine Anzeige bei der Polizei. Bis zum Freitagnachmittag war nicht bekannt, ob durch die falsche Mail und den gehackten Mail-Account irgendjemandem ein finanzieller Schaden entstanden ist. Herbert Ullmann selbst ist natürlich nicht in der Türkei, sondern macht über Pfingsten frei: „Ich brauche jetzt erst einmal eine Auszeit.“