Heimatliebe in Mettmann Das sind die schönsten Seiten Mettmanns

Wie gut, wenn man hin und wieder an die schönen Seiten der eigenen Stadt erinnert wird. Und schöne, tolle Ecken, davon gibt es doch einige in der Kreisstadt Mettmann. Ein Idyll mitten in der Stadt, was an dieser Stelle auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben darf: der Goldberger Teich mit der Goldberger Mühle. So ein Kleinod stadtnah hat nun wahrlich nicht jede Stadt zu bieten.