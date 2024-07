Unfall-Atlas 2023 in Mettmann Das sind die 200 gefährlichsten Straßenmeter in Mettmann

Auf dem Boden saugt Bindemittel für Betriebsstoffe ausgelaufenes Benzin und Öl auf. Das blaue Motorrad ist bereits wieder aufgerichtet, muss aber auf den Abschleppwagen. Und auch der weiße Pkw kommt nicht aus eigener Kraft weiter: Diese Momentaufnahme aus dem Jahr 2023 entstand an einer der für Kraftfahrer und Fußgänger gefährlichsten Ecke in Mettmann. Laut der aktualisierten Ausgabe des Unfallatlasses vom Statischen Bundesamt passierten im Jahr 2023 zahlreiche Unfälle im Dreieck Talstraße/Breite Straße/Bahnstraße. Die vielen Punkte auf der digitalen Karte, für die die Daten der Polizei ausgewertet wurden, zeigt einen Handlungsbedarf exakt an dieser Stelle.