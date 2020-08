Besondere Musik aus Mettmann : Das „Schofar“ erzeugt Klänge aus der Urzeit

Christian Binde spielt das „Schofar“, ein Horn, das in der Musikgeschichte eine lange Bedeutung hat. RP-Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Mettmanner Musiker Christian Binde, bekannt über das hochkarätige Ensemble „Compagnia di Punto“, hat eine beeindruckende Instrumente-Sammlung.

Von Hanna Eisenbart

Zu der Reihe „Seltene Instrumente“ gehört das Horn nicht unbedingt, wenn es nicht eine derart interessante Geschichte erzählen könnte. Aus den Tiefen des Pazifik in Polynesien bargen die Menschen Muscheln, verpassten ihnen ein Loch und schon war das Urhorn erfunden. Es diente ihnen als Signalinstrument. Die höchste Verbreitung (im Doppelsinne des Wortes) fand es allerdings im Himalaya, wo tibetanische Mönche diese Instrumente bei ihren rituellen Zeremonien verwendeten. Auch die Inkas und Azteken – weit weg von Polynesien und auch dem Himalaya – nutzten Muscheln und auch Schnecken zur Tonerzeugung.

Christian Binde, international angesehener Hornist und seit ein paar Jahren in Mettmann zu Hause, zeigt gerne die beeindruckende Sammlung seiner Instrumente. Und irgendwie auch eine Zeitgeschichte, wie er es selbstformuliert: „Der Weg des Signals vom Urklang in die Musik“.

Info Musiker und ihre besonderen Instrumente Wann Am 31. Juli war „Tag der ausgefallenen Musikinstrumente“, der in den Vereinigten Staaten ins Leben gerufen wurde.

Was In einer kleinen Serie stellen wir Musiker mit ungewöhnlichen Instrumenten vor.

Wer nicht am Meer lebte, konnte naturgemäß keine Muscheln sammeln, aber es gab Tiere, die Hörner haben, so zum Beispiel der Widder oder die Antilope. Aus deren Hörnern stellten die Menschen Instrumente her. Ihr heutiger Name ist „Schofar“.

Schon im Alten Testament war vom Schofar die Rede, allerdings in einer Übersetzung, „die nicht ganz richtig ist“, sagt Christian Binde, denn es wird von Posaunen, die die Mauern von Jericho einstürzen ließen, gesprochen. Doch in Wirklichkeit waren Hörner gemeint. Wie bei der Geschichte Abrahams, der seinen Sohn Isaak opfern wollte, um Gott zu dienen. Hier wird ausdrücklich vom Widderhorn gesprochen.

Bereits im alten Rom kannte man Blechblasinstrumente, man beherrschte die Kunst der Kupferschmelze; aber erst in der Renaissance, also ab dem 11./12. Jahrhundert, begann die Ära der Musik in unserem heutigen Verständnis, und das Horn nahm Anlauf zu einer gewaltigen Entwicklung. Zwei große, wichtige Ereignisse wurden vom Horn musikalisch in Szene gesetzt: die Jagd und der großartige Einzug eines Herrschers, sei er weltlich oder geistlich gewesen.

Erst im Barock erklomm das Horn die Sphären der Orchestermusik, und Gott wurde mit seinen Klängen gehuldigt. Noch später, in der Romantik, erfuhr das Horn, das dank der industriellen Revolution völlig neue Fertigungsweisen erlaubte und eine enorme Erweiterung des Instrumentenbaus zur Folge hatte, eine grandiose Geltung. Wagner ohne Horn – das geht gar nicht. Aber die Bedeutung des Instrumentes geriet ein wenig ins Melancholische, Dramatische. „Denn es wird die Posaune erschallen“, heißt es bei Brahms in seinem Deutschen Requiem oder Verdi im „Dies irae“ seines Requiems.

Doch auch heutzutage ändern sich die Instrumente und damit auch die Musik. Die Weiterentwicklung der Gitarre zur E-Gitarre, vom leisen Kammerinstrument zum Beschallen ganzer Stadien und noch weiter, die computergesteuerte Musik – das sind Fortschritt und Sinneswandel.