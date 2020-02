Ausflugsfahrt und Hauptversammlung : Das planen die Vereine in Mettmann

Mettmann Zu diesen Veranstaltungen laden Mettmanns Vereine ein.

Gesellschaft Verein zu Mettmann Die GVM lädt Mitglieder und interessierte Gäste zu einer Bus-Tagestour nach Arnhem ein. Abfahrt am Samstag, 21. März, 8.30 Uhr, am Wyndham Garden Hotel, Peckhauser Straße 5. Rückkehr gegen 19 Uhr. Die Kosten betragen 60 Euro für GVM-Mitglieder und 70 Euro für Nicht-Mitglieder, zahlbar im Bus. Da die Plätze begrenzt sind, bittet der Verein um frühzeitige Anmeldung, spätestens bis 7. März per E-Mail: info@gvm-me.de oder unter Telefon 0173-5755255.

Behinderten-Sportgemeinschaft Mettmann Die Boccia-Mannschaft Mettmann III hat jetzt erfolgreich die Hinrunde in der Oberliga Süd beendet. Nach spannenden Spielen kassierte die Mannschaft lediglich eine Niederlage gegen die VSG Gelsenkirchen und konnte die Hinrunde als Herbstmeister beenden. Die letzte Spielrunde ist am 21. März. Falls es der Mannschaft gelingt diesen Platz zu halten würde sie in die Landesliga aufsteigen wo dann gleich alle drei Mettmanner Mannschaften vertreten wären. Mettmann III bestritt die Saison in der Besetzung Marianne Pütz, Martina Rysak sowie Hans und Inge Stauff.