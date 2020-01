Abfallentsorgung im Kreis Mettmann : Das passiert mit Weihnachtsbäumen

Mettmann 12.000 Tannenbäume sammelt der Baubetriebshof der Stadt Mettmann jedes Jahr ein. Die Abfuhr erfolgte in der Kreisstadt diese Woche parallel zur Bioabfallsammlung. Bäume, die zu spät herausgestellt wurden, können nachträglich nicht abgeholt werden.

Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Angenommen werden nur Bäume ohne Weihnachtsschmuck, also ohne Lametta und sonstige Verzierungen, mitgenommen. Die Bäume gelangen dann zur Kompostierungsanlage nach Düsseldorf, wo sie gehäckselt und zu Kompost verarbeitet werden. Für diejenigen, die ihren Tannenbaum nicht an den festgelegten Terminen entsorgen wollten, besteht die Möglichkeit, diesen auch noch später kostenlos auf dem Recyclinghof an der Hammerstraße zu den üblichen Öffnungszeiten abzugeben.