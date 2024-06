Frischluft sportlich genießen Das Neanderland ist immer einen Spaziergang wert

Besonders Touren zu bestimmten Themen wie Achtsamkeit, Kräuterkunde oder Mikroabenteuer sind beliebt – und lassen sich auf eigene Faust entlang des Neanderland Steig nachspazieren. Der bietet mit 17 Etappen auf 240 Kilometern und 21 Entdeckerschleifen Potenzial für die Sommermonate. Alle Streckeninformationen sowie Karten und Sehenswürdigkeiten gibt es per Broschüren an Tourist-Infopunkten, in der Neanderland-Wander-App oder unter www.neanderland.de/wandern. Dort finden sich auch das ganze Jahr über geführte Wanderungen von Waldpädagogik über Auen-Blicke bis zur Fitness-Tour mit Personal Trainer.