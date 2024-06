Wasser 19,4 Grad, Luft 21 Grad: Das Naturfreibad Mettmann hat geöffnet Endlich Wasser und Sonne auf der Haut

Endlich geöffnet! Jetzt ist Mirko Althoff nicht ansprechbar. Der erste Badegast der Naturfreibad-Saison 2024 zieht glücklich seine Bahnen im kristallklaren Wasser. Kein Chlorgeruch in der Nase und in den Haaren – so krault der Mann hin und her, was das Becken an Strecke hergibt. Die Wassertemperatur wird mit 19,4 Grad angegeben, die Luft ist mit 21 Grad nur geringfügig wärmer. Erika Papenhagen steht noch am Rand und freut sich: „Die gesamte Anlage hier ist etwas Besonderes. Und das Personal ist immer freundlich.“