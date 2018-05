Mettmann: Das Naturbad öffnet an Fronleichnam

Mettmann Die Reparaturen der Toiletten sind abgeschlossen. In den Herren-Umkleiden wird noch gearbeitet.

Was? Das Wasser kommt aus Brunnen. Für eine Top-Wasserqualität sorgen mehrere Geomatrix-Becken, in denen das Wasser biologisch gereinigt wird. Ein Hygiene-Institut überprüft die Qualität.

Während die Toiletten in den Umkleiden sowohl bei den Herren als auch bei den Damen fertig sind, müssen die Herren-Umkleiden noch weiter saniert werden. Deshalb wird den Badegästen erst einmal eine gemischte Umkleide für Frauen und Männer in der Damen-Umkleide angeboten. Neben einer großen Sammelkabine gibt es dort auch Einzelkabinen. Die Besucher werden in dieser Übergangsphase um Rücksichtnahme gebeten.

Zudem weist Frank Fitsch, Betriebsleiter Bäder, darauf hin, dass während der Bauzeit keine warmen Duschen für die Badegäste zur Verfügung stehen. "Deswegen haben wir beschlossen, dass die Besucher während der Bauarbeiten nur die Hälfte für die Einzelpreise zahlen müssen", sagt Bäder- Chef Fitsch. Er geht davon aus, dass die Handwerker noch rund zwei Wochen brauchen, bis alle Arbeiten abgeschlossen sind. In den vergangenen Tagen haben die beteiligten Mettmanner Unternehmen mit Hochdruck gearbeitet, damit die Wasserschäden in dem Funktionsgebäude so schnell wie möglich behoben werden. Fitsch: "Dafür haben die Handwerker am Wochenende und abends Überstunden gefahren. Ihnen gilt ein ganz besonderer Dank."