Geistliches Wort aus Mettmann : Das Multiversum und Gott

Mettmann Glaube und Naturwissenschaften haben vielleicht doch Berührungspunkte, glaubt Pastor Sebastian Hannig von der Katholischen Kirche Mettmann.

Moderne Quantentheorie geht davon aus, dass es nicht nur ein Universum, sondern mehrere, unendlich viele Universen gibt. Diese ist die Theorie des Multiversums. Eine ältere Theorie ging noch davon aus, dass es mehrere Universen nacheinander geben könnte („Big Bounce“ statt „Big Bang“). Aber das Multiversum bedeutet, dass unzählige Universen (=Multiversen) parallel existieren. Und wegen dieser unbegrenzten Zahl an Universen ist es letztlich möglich, dass alles möglich ist. So ähnlich wie: Lasse unendlich viele Affen auf einer Schreibmaschine tippen, und irgendwann kommt ein Drama von Shakespeare heraus.

Soweit (vereinfacht) die Theorie des Mulitversums. Beweisen kann dies niemand. Vielleicht noch nicht oder vielleicht niemals, denn Naturwissenschaften können aufgrund ihrer Definition nur das betrachten und erforschen, was Teil der Natur, also unseres Universums ist. Alles, was über die Natur beziehungsweise unser Universum hinausgeht, kann (und will) die Naturwissenschaft nicht erreichen. Man könnte fast sagen alles, was über die Natur hinaus geht, existiert für die Naturwissenschaft nicht.