Sicherheit im Verkehr : Radvereine für Mindestabstandsregelung

Gesetz im Test: Radfahrer Frank Schopphoff vom ADFC zeigt an, wie weit 1,5 Meter Abstand auf dem Rad sind. Foto: Teifel, Udo (tei)

Mettmann Autofahrer müssen beim Überholen jetzt Mindestabstand einhalten. Mettmanner Fahrradclubs begrüßen Neuerung

Der Bundesrat hat der Novelle der Straßenverkehrsordnung, kurz StVO, mit einigen Änderungen und Ergänzungen in der vergangenen Woche zugestimmt. Sie soll voraussichtlich im März offiziell im Bundesgesetzblatt verkündet werden, ab dann wäre sie gültig. Schwerpunkt der Novelle: Der Radverkehr soll gestärkt und sicherer werden.

Auto- und Lkw-Fahrer müssen demnach künftig einen festgeschriebenen Mindestüberholabstand von 1,5 Meter innerorts und zwei Meter außerorts beim Überholen von Radfahrern einhalten. Bisher gab es nur gerichtlich festgelegte Abstände. Damit greife die StVO eine langjährige Forderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, kurz ADFC, nach festgeschriebenen Mindestüberholabständen auf, heißt es auf der Homepage des ADFC.

INFO ADFC: Sicherheit der Radfahrer erhöhen ADFC-Forderungen Halteverbot auf Schutzstreifen, innerorts Tempo 30, geschützte Radwege, erst Grünphasen an Kreuzungen für Radler und Fußgänger und mehr Rad-Abstellplätze. Zudem fordert der ADFC 800 Millionen Euro pro Jahr für den Radverkehr, Radschnellwege statt Stadtautobahnen, eine zielgerichtete Verteilung von Finanzmitteln für den Radverkehr an Kommunen und einen Staatssekretär fürs Rad.

Für Michael Niklas, Vorsitzender des ADFC Mettmann, ist die Neuerung in der StVO ein wichtiger Schritt. „Seit vielen Jahren sinken die Zahlen für Verkehrstote im Straßenverkehr – nur bei den Radfahrenden steigen diese. Radfahrer sind im Verkehr einem besonderen Verletzungsrisiko ausgesetzt.“ Studien zufolge werden Radfahrer regelmäßig von Kraftfahrzeugen zu eng überholt, damit gefährdet und in Stress gebracht. Nicht selten enden Überholmanöver von Fahrradfahrern mit einem Sturz oder Unfall des Radlers. „Daher ist es zu begrüßen, dass Bundesregierung, Bundestag und jetzt auch Bundesrat den Radverkehr mit der StVO-Novelle deutlich fördern und ihn so sicherer und attraktiver machen wollen“, erklärt Niklas.

Die Abstandsregelung von 1,5 Metern innerorts und zwei Meter außerörtlich ist laut Niklas eine rechtliche Klarstellung des unbestimmten Rechtsbegriffs „ausreichender Seitenabstand“ der bisherigen StVO beim Überholen von Radfahrern. „Bisher wurden die 1,5 Meter in der einschlägigen Rechtsprechung bereits als notwendig erachtet, nur war dies den meisten Autofahrern nicht bekannt“, erklärt Niklas. Daher sei diese Klarstellung, innerörtlich und die Ausweitung auf zwei Meter bei höheren Geschwindigkeiten außerorts, als eine Erhöhung der Sicherheit beim Radverkehr zu sehen.

Auch Detlef Baran vom Polizeisportverein Mettmann begrüßt die Novelle: „Das ist uneingeschränkt richtig.“ Weil der Respekt gegenüber Radfahrern sehr mäßig sei, hätten viele potentielle Fahrradfahrer, die gerne das Rad benutzen würden, Angst um ihre Sicherheit. „So einfach ist die Analyse, warum das Rad nicht öfter benutzt wird“, erklärt Baran, selbst passionierter Mountain-Biker.

Konkret bedeutet der neue Mindestabstand, dass Radfahrer an Engstellen etwa nicht überholt werden dürfen, der Autofahrer hinter dem Radfahrer also herfahren muss. Wohl wissend, dass der Radler im Durchschnitt mit nur 15 Kilometer pro Stunde fährt, bergauf sogar noch deutlich langsamer. Das kann und wird sicherlich für Unmut bei vielen gestressten Autofahrern sorgen. Und offenbart zugleich laut Baran das städtebauliche Problem von zu engen Straßen.

Sowohl Niklas als auch Baran sind sich darüber hinaus darin einig, dass weder „von einer sicheren noch attraktiven Situation für Radfahrer in Mettmann gesprochen werden kann“. Baran: „Wir sind alle genervt vom Radverkehrszustand in der Stadt.“ Er hat deshalb auch an dem 26-seitigen Konzept zur „Weiterentwicklung des Radwegenetzes der Stadt Mettmann“ mitgearbeitet (wir berichteten).

Beide Fahrradexperten bemängeln zudem, dass es ein durchgängiges Radverkehrsnetz für die Stadt nicht gebe. „Mettmann gehört nach dem ADFC-Fahrradklimatest von 2018 zu den vier Prozent der schlechtesten Städte des Tests - sowohl in NRW wie auch in Deutschland“, erklärt Niklas. Und fordert: „Radverkehrswege müssen im Mettmann deutlich stärker gefördert werden, um attraktiv und sicher zu werden und so verstärkt eine Alternative zu bieten.“

Dazu sei „mittelfristig und gesamthaft ein Radverkehrsplan zu erstellen“ und im „Haushalt entsprechende Mittel für die Folgejahre einzustellen“ für die zeitnahe Umsetzung. Wichtig sei ferner eine überörtliche Anbindung Mettmanns mit Rad-Pendlerrouten und in das entstehende Radverkehrskonzept des Kreises Mettmann.

Parallel dazu sind laut Niklas kurzfristig, „einfache Verbesserungsmöglichkeiten für den Radverkehr anzugehen“. Positiv äußert sich Niklas in diesem Zusammenhang zu der vom Stadtrat bereits beschlossenen Errichtung der Fahrradstraße an der Johannes-Flintrop-Straße und „Breite Straße“ in diesem Jahr. Weitere müssten aber folgen.