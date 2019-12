Denkmalschutz in Mettmann : „Das Gebäude ist in einem beklagenswerten Zustand“

Blick in die Alte Posthalterei, deren Bausubstanz nach Auskunft der Stadt in großen Teilen verrottet ist. Eine Standsicherheitsprüfung sei daher bereits eingeleitet. Foto: Kreisstadt Mettmann

Mettmann Laut Stadtverwaltung gibt es wenig Hoffnung darauf, dass die Alte Posthalterei unter Denkmalschutz gestellt werden kann.

Geschorec Die Gebäude sind in einem beklagenswerten Zustand, die für einen Gebäudeerhalt erforderliche tragende Bausubstanz ist in großen Teilen verrottet. Eine Standsicherheitsprüfung ist daher eingeleitet. Der Erhalt eines Gebäudes ist nur dann sinnvoll, wenn auch der überwiegende Teil der Bausubstanz weiterverwendet werden kann – was im vorliegenden Fall mehr als fraglich ist. Das Haus wurde besichtigt und begangen, soweit es die Bausubstanz es zuließ. In Teilen des Vorderhauses fehlt die Decke über dem Erdgeschoss, die Treppe ist nicht mehr fest verankert und schwebt teilweise in der Luft, da der Boden darunter weggebrochen ist. Die Außenwand des Obergeschosses wölbt sich zur Straße und ist einsturzgefährdet. Im hinteren Bereich, der an der alten Stadtmauer anschließt, ist die bauliche Situation nicht viel besser. Das Gebäude ist von Feuchtigkeit durchsetzt und schwarzer Schimmel bedeckt großflächig Wände und Decken.