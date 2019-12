Gebühren, Förderung, Heimatpreis : Das hat der Rat in Mettmann entschieden

Das hat der Rat in Mettmann entschieden

Mettmann Die Vereine in der Stadt können sich über Fördermittel freuen. Zudem soll der Jubiläumsplatz umgestaltet werden – und das Team der Kulturvilla einen Preis bekommen.

Gesamtschule Die Stadt will im Vorfeld der bevorstehenden Elternbefragung zur Einrichtung einer Gesamtschule zwei Elterninfoveranstaltungen in den Grundschulen anbieten. Die Infoabende sind für März/April geplant, die Elternbefragung soll im Mai/Juni erfolgen.

Heimatpreis Der Rat will dem Team der Kulturvilla den „Heimatpreis“ verleihen, der im kommenden Jahr erstmals NRW-weit vergeben wird. Er ist dotiert mit 3000 Euro. Das Geld wird vom NRW-Heimatministerium zur Verfügung gestellt.

Gebühren Die Stadt wird die Gebühren für die Abfallbeseitigung und die Straßenreinigung zum kommenden Jahr erhöhen. Betrug die Gebühr für Fahrbahnen des innerörtlichen Verkehrs bislang 4 Euro, so sind es künftig 4,05 Euro. Für die Reinigung von Fußgängerzonen wurden bislang 4,71 Euro pro Meter Grundstücksseite verlangt, künftig sind es 4,77 Euro.

Einwohnerfragestunde Auf Fragen von Bürgern in den Einwohnerfragestunden, die in der Regel den Ausschusssitzungen voraus gehen, ist künftig der Bürgermeister zu antworten verpflichtet. Bis jetzt waren die Ratsmitglieder die ersten Ansprechpartner dieser Anfragen, diese Praxis hatte sich jedoch als nicht bürgerfreundlich herausgestellt.

Förderung Aus dem Topf für die Förderung von Kultur und Brauchtum der Stadt Mettmann sollen 3000 Euro für den Mettmanner Weinsommer fließen, 2000 Euro gehen an die St. Sebastianer Schützen, je 1000 an die Initiative Oberstadt und die Weihnachtsbaumaktion der Schulklassen sowie je 500 Euro an den Martinsverein, den FKK Mettmann und den Trägerverein Goldberger Mühle. Die restlichen Mittel werden eingespart.