Vereinsarbeit in Mettmann Goldberger Mühle als Event-Location

Im ersten Schritt wurde nun zumindest wieder das größere Mühlrad nach mehr als zwei Jahren in Betrieb genommen. „Es läuft wieder täglich, sicher auch, um Strom zu erzeugen. Vor allem aber, um die Lebendigkeit der Mühle hörbar und sichtbar zu machen“, sagt Molitor. Auch das kleinere, zweite Mühlrad soll ertüchtigt werden, „wir haben uns für dieses Jahr und 2024 einiges vorgenommen“, zählen die Vorstandskollegen von ihrer langen to-do-Liste auf: eine Bestandsaufnahme der Dinge, die am und im Gebäude zu ertüchtigen sind, als da beispielsweise die Fenster wären. „Sie haben bislang eine Einfachverglasung und sind zum Teil verfault“, und dann die Reparatur der Schütte über die das Wasser zum Mühlrad geführt wird und dann muss dem Holzwurm der Garaus gemacht werden. Jörg Giesecke-Bule geht dabei aber sprichwörtlich das Herz auf, ist er in seiner Jugend in Salzgitter bei Braunschweig doch in einem ähnlichen Haus groß geworden und kennt sich mit solcher Bausubstanz bestens aus.