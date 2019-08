Angebot in Mettmann : Das Handy richtig bedienen: Neue Kurse für Menschen 50+

Mettmann Das Begegnungszentrum des Roten Kreuzes bietet regelmäßig Kurse in Sachen Fremdsprachen, Handynutzung oder Fitness an.

(arue) Das Begegnungszentrum des Deutschen Roten Kreuzes an der Bahnstraße weist auf seine vielfältigen Kurse und Aktionen hin. So starten am Donnerstag, 29. August, zwei Fremdsprachenkurse: „Englisch für Ältere mit leichten Kenntnissen“ und „Französisch für ältere Anfänger“. Ein weiterer Kursus in „Englisch für ältere Anfänger“ beginnt außerdem am Dienstag, 3. September. Die Teilnahme kostet je nach Unterrichtsumfang zwischen 59 und 101 Euro.