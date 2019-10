Mettmann : Das Andertal-Festival geht weiter

Mettmann Am Sonntag steht ein Tag der Vielfalt im Neanderthal-Museum auf dem Programm.

(hup) Kurzführungen in mehreren Fremdsprachen oder mit einer Gebärdendolmetscherin, einen Touchpoint-Workshop für Seheingeschränkte und einen Workshop für interkulturelle Sensibilisierung – das alles gibt es im Neanderthal-Museum an der Talstraße wahrlich nicht alle Tage. Wer neugierig darauf ist, wie das funktioniert und wen dieses Angebot so alles anzieht, der ist bei der Fortsetzung des Andertal-Festivals am kommenden Sonntag, 27. Oktober, von 10 bis 16 Uhr bestens aufgehoben. Denn genau darum soll es bei diesem Tag der Vielfalt oder „Diversity Day“, wie es im Englischen heißt, gehen: Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion, Sexualität, unterschiedlichen Alters und mit und ohne Handicap zu begegnen und kennenzulernen. Einige von ihnen stellen sich am Sonntag auch ganz explizit den Fragen der Museumsbesucher und hoffen, dabei Vorurteile ausräumen zu können. Wenn das gelingt, hätte das vom Erkrather Ausflugscafé Nenadertal No. 1 und der Mettmanner Kulturvilla federführend ins Leben gerufene Festival. Mehr zu diesem und weiteren Programmpunkten gibt es im Internet unter der Adresse wwww.andertal.de.