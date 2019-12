Kreis Mettmann : Kleines Gerät gibt Lebensqualität zurück

Heidemarie Gawens zeigt einen Darmschrittmacher, hinten Chefartz Dr. Peter P. Pohl. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Ein Darmschrittmacher hilft Menschen mit Stuhlinkontinenz zurück in einen normalen Alltag.

Es ist eine Binsenweisheit, dass sich niemand sein Leiden ausgesucht hat. Und doch unterteilt die Gesellschaft allzu oft zwischen Problemen, über die man spricht und solchen, die man lieber verschweigt. Stuhlinkontinenz gehört zweifellos zu letzteren. Und das, obwohl sie ziemlich oft vorkommt: Bis zu fünf Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen – vielfach als Folge einer Beckenbodenschwäche. Darüber zu sprechen trauen sich jedoch die wenigsten. So war es zunächst auch bei Heidemarie Gawens: „Ich habe von Geburt an eine Bindegewebsschwäche“, erzählt die 75-Jährige. Im fortgeschrittenen Alter begannen die Probleme, die sie zehn Jahre lang mit sich herumtrug – und das unter großem Leidensdruck: „Ich hatte immer Angst, in die Stadt zu gehen.“

Dann erfuhr sie aus der Zeitung über einen Vortrag zum Thema und ging hin: „Da dachte ich, all die Dinge, die die dort schildern, hast Du!“ erklärt sie. Und in diesem Jahr unternahm sie den entscheidenden Schritt zurück ins gesellschaftliche Leben: Im St.-Josefs-Krankenhaus in Hilden ließ sie sich einen Darmschrittmacher implantieren. „Die Therapie gibt es seit 15 Jahren“, betont Dr. Peter Philipp Pohl, Chefarzt in der Allgemein- und Viszeralchirurgie des Hauses.

Info St.-Josefs-Krankenhaus in Hilden Die Klinik der Kplus-Gruppe an der Walder Straße 34-8 versorgt jährlich nach eigenen Angaben 8500 stationäre und 11.000 ambulante Patienten. Zu den Fachabteilungen gehören neben der Allgemein- und Viszeralchirurgie unter anderem auch die Innere Medizin, Unfallchirurgie und Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie das Brustzentrum. Kontakt Telefon 02103 8990.

Das Verfahren ist im Grunde simpel: Ein wenige Zentimeter großes Gerät, das entfernt an eine Pillendose erinnert, wird in einem kurzen Eingriff mit anschließend zweitägigem Krankenhausaufenthalt unter die Gesäßhaut implantiert und sendet über eine winzige Elektrode schwache elektrische Impulse an den Beckenbodennerv. Das regt den Muskel an und reguliert die Kontinenzfunktion. „Ich merke von dem Gerät gar nichts“, sagt Heidemarie Gawens. In Frage kommen für die Therapie Patienten mit einer Inkontinenz des dritten und somit schwersten Grades, aber ohne Nervenschäden. In früheren Stadien können auch diätetische Maßnahmen oder Beckenbodentraining effektiv sein.

Das Hildener St.-Josefs-Krankenhaus nimmt laut Peter Pohl im Hinblick auf die Therapie derartiger Leiden eine herausgehobene Stellung in der Region ein. „Pro Jahr kommen 20 Patienten mit Stuhlinkontinenzproblemen zu uns.“ Drei bis vier Implantate nehme man pro Jahr vor und betreue aktuell 35 Menschen. „Eine Patientin hat schon seit 15 Jahren einen solchen Schrittmacher“, erklärt Pohl. Ein Großteil der Betroffenen sind Frauen, oft als Folge von Verletzungen des Schließmuskels im Zuge einer Schwangerschaft.