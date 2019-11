Mettmann : Dankeschön – 25 Mettmanner setzen sich für andere ein

Mettmann Bürgermeister Thomas Dinkelmann lädt die Ehrenamtler in die Kulturvilla ein und zeichnet sie mit Urkunde und Ehrennadel aus.

(RP) Sie alle zeigen Engagement: Jetzt wurden insgesamt 25 Ehrenamtler, die sich in besonderem Maße für Mettmann und die Menschen in dieser Stadt einsetzen, von Bürgermeister Thomas Dinkelmann zu einem besonderen Abend in die Mettmanner Kulturvilla eingeladen. Sie stehen stellvertretend für die vielen ehrenamtlich engagierten Mettmannerinnen und Mettmanner.