Kommunalwahl in Mettmann : Dank Corona: Parteien erfinden Wahlkampf neu

Mettmann Die CDU präsentiert ihre Argumente kurz und knackig, sie hat ihren Wahlkampfauftritt modernisiert. Das Gespräch ersetzt er trotzdem nicht, denn wer mehr wissen und klare Aussagen haben will, muss nachhaken.

Wollen die Wähler über ihre Kandidaten mehr wissen, können sie einen QR-Code nutzen, eine Reminiszenz an alle Smartphone-Benutzer. Und ja, das muss man zugestehen, pfiffig ist auch die Idee der Bürgermeisterkandidatin von CDU und SPD, Sandra Pietschmann, in ihrer von der UBWG übernommenen Geschäftsstelle ein Start-up aufzunehmen, das dort in ökologisch einwandfreien Bechern Coffee-to-go verkauft, frei nach dem Motto: So kann’s gehen, so könnte Mettmanns Innenstadt womöglich wieder aufleben. Daran gemessen mutet der Streit um die zugestandene Anzahl von Wahlplakaten fast schon ein wenig fossil an.

Das Wahlprogramm der CDU indes, feil geboten in einer 24-seitigen kompakten Broschüre, offenbart Klärungsbedarf. Eine klare Aussage zu Gunsten oder gegen die Stadthalle ist nicht zu finden. Und erst nachfragen im Pressegespräch offenbart, dass sich die Christdemokraten als Ersatz für das Jugendhaus in Mettmanns Innenstadt auch eine „dezentrale Jugendbetreuung“ vorstellen könnten, wie Ortsvorsitzende Gabriele Hruschka es formuliert. Auch das Thema Gesamtschule wird in der Broschüre ausgespart, man verweist darauf, dass dieses Projekt mangels Geld womöglich gar nicht umzusetzen ist, „und vielleicht ist es auch nicht unbedingt nötig, um die Ziele zu erreichen“, sagt CDU-Fraktionschef Richard Bley. An anderer Stelle könnten die Aussagen durchaus mit weiteren Inhalten gefüllt werden. So ist zu lesen: „Wir brauchen einen optimierten Verkehrsfluss in der Innenstadt mit einer verbesserten Ampelschaltung“ oder „Wir setzen uns für wohnortnahe Arztpraxen ein“, wobei auf Nachfrage konstatiert werden muss, dass in Mettmann gottlob noch kein (Fach-)Ärztemangel besteht.