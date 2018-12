Mettmann : Dachstuhl am Renz-Waller-Weg fängt Feuer

Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Mettmann Der Brand im Dachstuhl eines Reiheneckhauses am Renz-Waller-Weg in Mettmann hat am Mittwochabend zu einem Großaufgebot der Einsatzkräfte geführt. Die Bewohner konnten rechtzeitig ins Freie gelangen.

