Hochdahl : Dachdecker verursachen Brand an Mehrfamilienhaus

Erkrath Der Brand an der Willbecker Straße konnte mittels Pulverlöschern noch vor Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt werden. Eine Etage musste wegen Verrauchung geräumt werden.

(RP) Am späten Donnerstagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand an einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus auf der Willbecker Straße aus. Dort hatte sich bei Dacharbeiten eine Lüftungsanlage auf dem Flachdach entzündet. Der Brand konnte von den Dachdeckern mittels Pulverlöschern schnell eingedämmt werden. Die Feuerwehr erledigte die Nachlöscharbeiten und kontrollierte mit einer Wärmebildkamera. Da die Wohnungen vom Erdgeschoss bis in das zweite Obergeschoss leicht verraucht waren, musste die Etage geräumt werden. Ursache für die Verrauchung war glimmendes Brandgut, das durch die Lüftung auf dem Dach bis zur betroffenen Wohnung im Erdgeschoss gefallen war. Der schwer zugängliche Bereich wurde abgelöscht und mühsam per Hand von den Brandresten befreit, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Per Drohne verschafften sich die Helfer einen Überblick über die Einsatzstelle und überprüften mit der eingebauten Wärmebildkamera das Dach auf unzulässige Erwärmung. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache, der Rettungsdienst und die Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills. Der Einsatz war erst gegen 19:45 beendet, die Straße war bis dahin gesperrt.