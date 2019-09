Konzert in Mettmann : „Da Capo“-Jubiläumsshow begeistert das Publikum

Mettmann Mit einem gelungenen Konzert feierten die Kinder- und Jugendchöre von St. Lambertus ihr 25-Jähriges.

Sie kommt unerkannt. Grau und unscheinbar folgt sie den Kinder- und Jugendchören St. Lambertus und sammelt alles ein – Gefühle, Gedanken, Bilder. Unendlich müde ist sie, weil die Chöre so aktiv sind. Eigentlich möchte sie nur noch schlafen. Zwei Chormitglieder wollen herausfinden, wer sie da vom singen abhalten möchte. Die graue Frau gibt sich in einem Lied zu erkennen: „Ich trage euer Leben weit über eure Zeit.“

So beginnt die große Jubiläumsshow, die die Lambertus-Chöre gemeinsam mit der Musikschule Mettmann anlässlich des 25. Bestehens der Kinder- und Jugendchöre auf die Beine gestellt haben. Beteiligt waren nicht nur die Kinder- und Jugendchöre, sondern auch der Kirchenchor St. Cäcilia und der Mettmanner Chor 60plus. Die musikalische Begleitung kam von Lehrern der Musikschule, die sich extra für diese Show zu einer Band formiert hatten. Sie spielten auch muntere Zwischenstücke, wenn auf der Bühne ein kleiner Umbau stattfand, und versüßten damit dem Publikum in der nahezu ausverkauften Neandertalhalle die Übergänge. Die Erinnerung führte die Chöre und die Zuschauer nun nicht nur mit Berichten über die verschiedenen Höhepunkte der Chorgeschichte, sondern auch mit Bildern, entzückenden kleinen Szenen und dazugehörigen Liedern durch den Abend. Einspielungen von Interviewausschnitten ehemaliger Chormitglieder sorgten mal für Erheiterung, mal für Rührung und wurden zuweilen auch gleich auf der Bühne umgesetzt. So wie die Erinnerung einer ehemaligen Sängerin, die bei einer Probe zum Musical „Jona so in ihrer Rolle als Raupe aufging“, dass sie tatsächlich in den Baum gebissen hat.