Helden des Alltags designen Corona-Shirt : Covidfighter vom EVK machen Mode

Models in eigener Sache: André Günther aka Günni (li) und André Theisen, Pfleger im EVK Mettmann, in #covidfighter-Shirt und Hoodie. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Stephan Köhlen

Mettmann André Günther (33) und André Theisen (44) haben #covidfighter kreiert. Sie verwiesen damit auf Helden des Alltags. Den Alltagshelden aus Mettmann gibt es auf Textilien wie Maske, Hoodie und Shirt.

Vor ein paar Wochen noch stand jedermann für sie auf, um zu klatschen. Mit Ausbruch der Corona-Epidemie wurden sich viele darüber klar, was jenseits der Ärzteschaft Pfleger und Co. für wichtige Aufgaben an den Kliniken erledigen. Als systemrelevant gefeiert, wurden sie als Helden des Alltags verehrt.

Und damit das auch bei der schrittweisen Rückkehr in die neue Normalität nicht komplett vergessen wird, haben André Günther aka Günni und André Theisen #covidfighter kreiert. Das ist ein zartes Wesen in gelb, das wie ein Superheld seinen Arm mit gestreckter Faust in die Luft reckt, „eine Figur, die für den Kampf steht, den wir jeden Tag ausfechten“, wie die zwei sagen. Inzwischen ziert der smarte Kämpfer T-Shirts, Hoodies und Masken. Letztlich geht es darum, mit der Arbeit als Pfleger am Krankenhaus nicht vergessen zu werden – wenn die Covid-Welle irgendwann mal abflaut.

Der von André „Günni“ Günther gestaltete Covidfighter als Originalbild mit dem Titel „Open end“. Foto: André Theisen

INFO Helden des Alltags designen T-Shirts Idee André Theisen und André Günther sind Pfleger am EVK. Privat haben sie den #covidfighter für Masken, Shirts und Hoodies designt. Im Alltagshelden-mit-Herz-Shop sind die Textilien bestelltbar. Unterstützt wird damit „Aktion Deutschland hilft“.

Die beiden Männer sind nämlich Kollegen im EVK Mettmann und arbeiten gemeinsam als Pfleger in der Anästhesie „Zum Ausgleich zum Dienst mache ich viel Sport und male“, erzählt Günni auch über seine musische Ader. Derzeit für eine Weiterbildung auf der Intensivstation berufstätig, arbeitet der 33-Jährige im Corona-Vollschutz, „nach jedem Dienst gehe ich duschen“, ist die Temperatur in diesem Ganzkörperkondom nur unzureichend beschrieben. Von der psychischen Belastung zu schweigen.

Die Covidfighter in herkömmlicher Arbeitsbekleidung. Foto: André Theisen

Nach einer „besonders intensiven Schicht“ kam er nach Hause und malte sich die Anspannung von der Seele. Der Covidfighter war geboren, als Günni-typische Arbeit in Acryl plus Beatmungsschlauch und einer mit Papier gefütterten Hand für den plastischen 3D-Eindruck. „Ein Sinnbild für uns alle, deshalb hat es keine detaillierte Struktur mit Augen, Haar- oder Hautfarbe“, sondern ist quasi als Silhouette Synonym für alle am EVK arbeitenden Kollegen.

Privat eng miteinander befreundet, postete Günni seinem Kumpel André ein Foto des Bildes mit dem Titel „Open end (Offenes Ende)“. Und gemeinsam entwickelten sie die Idee „was wäre, wenn wir damit auf alle anderen Kollegen in anderen Krankenhäusern aufmerksam machen würden, wie wäre es einen Hashtag zu entwickeln.“ Und so wurde der dreidimensionale Corona-Kämpfer per neuer Skizze „vereinfacht, noch mal reduziert“ und von André Günthers Ehefrau Larissa digitalisiert. Außerdem wurde ein Schriftzug entwickelt.

Parallel überlegten die beiden, worauf sie denn ihren Altagshelden platzieren wollten. „Klar braucht momentan jeder eine Maske“, aber als Kontrapunkt zur vorgeschriebenen Dienstkleidung sollte er auf Klamotten wie T-Shirt oder Kapuzenpulli sein. Als Accessoire der „Alltagshelden mit Herz“ werden die Fair Wear-Textilien inzwischen vertrieben.