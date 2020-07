Corona aktuell : Covid-19-Zahlen vom Sonntag

Mettmann, Erkrath, Wülfrath Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag 146 Infizierte. Davon in Erkrath sechs sowie jeweils einem Fall in Mettmann und in Wülfrath.

Die Zahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 126 Infizierte, davon in Erkrath 6, in Haan 3, in Heiligenhaus 6, in Hilden 15, in Langenfeld 22, in Mettmann 1, in Monheim 28, in Ratingen 12, in Velbert 52 und in Wülfrath 1.