Kindertheater in Mettmann Das Kindertheaterstück „Der Zauberlehrling“ vom 20. März in der Neandertalhalle Mettmann wird wegen Corona auf den 18. September verschoben. Das teilt die städtische Kulturabteilung mit. Eintrittskarten, die für die Aufführung am 20. März gekauft wurden, sind für diese Aufführung gültig.