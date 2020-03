Kurz berichtet : Corona: Diese Veranstaltungen fallen im Kreis Mettmann aus

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Wegen der Corona-Pandemie gibt es zahlreiche Absagen von Veranstaltungen. Unsere Redaktion teilt diejenigen mit, von der sie Kenntnis erhält.

Kindertheater Das Kindertheaterstück „Der Zauberlehrling“, das am 20. März in der Neandertalhalle Mettmann aufgeführt werden sollte, aber wegen der Verbreitung des Corona-Virus abgesagt wurde, ist auf den 18. September verschoben worden. Das teilt die städtische Kulturabteilung mit. Eintrittskarten, die bereits für die Aufführung am 20. März gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit und berechtigen zum Besuch des Stücks im September.