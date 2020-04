Amtshilfe bei Polizei ersucht : Bewohner in Flüchtlingsunterkunft in Mettmann mit Coronavirus infiziert

Foto: Stadt Mettmann/Christoph Petersen 6 Bilder Bewohner von Flüchtlingsunterkunft mit Coronavirus infiziert.

Mettmann Die gesamte Unterkunft musste noch in der Nacht unter Quarantäne gestellt und der Infizierte sowie drei Kontaktpersonen isoliert werden. Die Polizei unterstützte dabei die Ordnungskräfte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Mittwochabend war die Polizei mit zahlreichen Beamten in Mettmann im Einsatz. Die Kräfte seien gebeten worden, die kommunale Ordnungsbehörde zu unterstützen. Das teilte die Polizei noch in der Nacht zu Donnerstag mit. Die Stadt habe sich mit einem Amtshilfeersuchen an die Polizei gewandt, weil es in einer Flüchtlingsunterkunft zu einem bestätigten Corona-Erkrankungsfall gekommen sei. Dieser habe laut Polizei „umfangreiche und sofortige Maßnahmen“ erforderlich gemacht.

Laut Polizeimitteilung handelt es sich bei der betroffenen Unterkunft um ein Gebäude an der Seibelstraße. Bislang sei dort ein Fall bestätigt infiziert. Außerdem gebe es noch drei Kontaktpersonen. Der Betroffene sowie die Kontaktpersonen seien noch in der Nacht zu Donnerstag isoliert worden. Wie viele Bewohner insgesamt in der Unterkunft untergebracht waren, ist bislang nicht bekannt.

„Aufgrund der Begebenheiten vor Ort müssen alle Bewohner der Unterkunft 14 Tage in häusliche Quarantäne gebracht werden“, teilte die Stadt mit. Dies sei ebenfalls noch in der Nacht per Ordnungsverfügung erfolgt. In der Unterkunft habe es Gemeinschaftsküchen und Gemeinschaftsbäder gegeben. Wo die Betroffenen untergebracht wurden, ist bislang nicht bekannt. Auch über den Gesundheitszustand des Infizierten ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei teilte noch in der Nacht mit, dass sich alle beteiligten Stellen am Donnerstagmorgen zur Lagebesprechung zusammensetzen wollen. Die Stadt Mettmann wolle im Laufe des Tages weitere Informationen bekannt geben.

Deutschlandweit haben sich die Meldungen über infizierte Bewohner in Flüchtlingsunterkünften zwar vermehrt, in NRW handelt es sich bei dem Fall aus Mettmann um einen der ersten. So wurde noch in Düsseldorf einige Tage zuvor eine Flüchtlingsunterkunft sogar in eine Quarantäne-Station umfunktioniert. Die rund 100 Flüchtlinge in der Einrichtung Blanckertzstraße in Düsseldorf Ludenberg wurden auf freie Plätze in anderen Unterkünften verteilt.

(dtm)