Städtischer Krisenstab tagt : Erster Corona-Fall in Erkrath bestätigt

Erster Corona-Fall in Erkrath bestätigt

Erkrath In Erkrath ist jetzt der erste Fall einer Coronavirus-Infektion bekannt geworden. Die betroffene Person und ihre Familienangehörigen seien in freiwilliger Quarantäne, meldete die Stadtverwaltung.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist in Erkrath jetzt der erste Fall von Corona offiziell bestätigt worden. „Die betroffene Person sowie die Familienangehörigen befinden sich derzeit in freiwilliger Absonderung. Der Krisenstab der Stadt Erkrath tagt und ist vorbereitet, entsprechende Empfehlungen des Kreisgesundheitsamtes umzusetzen“, heißt es aus dem Rathaus.

Laut Kreisgesundheitsamt werden in Erkrath derzeit aber weder Grundschulen noch Kindertagesstätten geschlossen. Der Krisenstab des Kreises Mettmann tage am heutigen Mittwoch am späten Vormittag. Sobald es neue Informationen gebe, werde die Öffentlichkeit informiert.