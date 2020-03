Kurz berichtet : Corona: Diese Veranstaltungen fallen im Kreis Mettmann aus

Der Mitarbeiter eines Labors öffnet einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus SARS-CoV-2. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Hilden Haan Wegen der Corona-Pandemie gibt es zahlreiche Absagen von Veranstaltungen. Unsere Redaktion teilt diejenigen mit, von der sie Kenntnis erhält.

Itterbühne Mit dem Stück „Außer Spesen nichts gewesen“ von Bernd Gombold wollte das Ensemble der Hildener Itterbühne am Wochenende eigentlich die Haaner zum Lachen bringen. Doch die Laienschauspieler und ihr Regisseur Andreas Brieden haben angesichts der voranschreitenden Ausbreitung des Coronavirus’ entschieden, die beiden Aufführen am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, abzusagen. Von 18 bis 19 Uhr am Samstag und Sonntag von 14 bis 15 Uhr sind einige Ensemble-Mitglieder vor Ort, um den Gästen den Eintrittspreis zu erstatten. Das ist aber auch bei Zigarren Fischer (Friedrichstraße 15) möglich.

Vortrag Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung: Experte zeigt die Möglichkeiten auf. Die Veranstaltung der Graf-Recke-Stiftung am 17. März im Café Linde im Dorotheenviertel Hilden, Horster Allee 5, ist abgesagt.

Cafe to Meet Das Begegnungscafé für Flüchtlinge und andere Hildener an der Reformationskirche ist am 16. März 2020 und am 23. März geschlossen. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme wegen des Coronavirus. Bei unaufschiebbaren Problemen wird Anne de Wendt am Montag um 15 Uhr über Hilfsmöglichkeiten informieren.

Dankeschön-Abend Rund 180 Ehrenamtliche unterstützen die städtischen Seniorendienste Stadt Hilden bei ihrer Arbeit. Mit einem festlichen Abendessen wollte sich Geschäftsführerin Beate Linz-Eßer am Freitag, 27. März, bei den Freiwilligen, Freunden und Fördern bedanken. Es wurde wegen der Corona-Krise abgesagt.

Brunnenfest Das 22. Brunnenfest am 29. März und auch der Brunnenlauf des Haaner TV finden nicht statt.

Infoabend für Eltern Vierjähriger Als Veranstalter sagt die Stadt Haan den Infoabend am 17. März für Eltern aller Vierjährigen zwei Jahre vor der Einschulung ab. Auch die Info-Veranstaltung am 17. März der Kulturarbeit für das Bürgerfest, am 22. März das Jazz-Café sowie „Live im Carré“ am 27. März fallen aus.

Frühlingsfest Das Frühlingsfest der Awo Gruiten wird nicht gefeiert.

Johannespassion Das für Sonntag, 22. März, 17 Uhr, geplante Konzert in der Hildener Friedenskirche fällt aus.

Kinderkram Der Kindertrödelmarkt in der Hildener Friedenskirche am 28. März findet nicht statt.

Oldiefestival Das 17. Hildener Oldiefestival war eigentlich für den 28. März im Haus Tillmann geplant – es wird jedoch auf einen noch nicht bekannten Termin verschoben. Karten behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit.

Bereits zuvor abgesagt Das für dieses Wochenende geplante Event in der Innenstadt wurde bereits am Mittwoch von der Stadt abgesagt. Die für den 18. März angekündigte Komödie „Vom Winde verweht“ in der Stadthalle findet nicht statt. Das Lions-Benefizkonzert mit dem Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr und dem Blasorchester der Musikschule am 19. März in der Stadthalle fällt aus. Für die Sportlerehrung (20. März) sucht die Stadt nach einem Alternativtermin.

(arue)