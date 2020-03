Ein Schüler ist Verdachtsfall : Corona: Gymnasium Hochdahl für zwei Tage geschlossen

Christof Krügermann leitet das Gymnasium Hochdahl. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Erkrath (hup) Mittlerweile gibt es neun bestätigte Corona-Fälle im Stadtgebiet und nun gibt es auch eine erste vorsorglich Schulschließung, wie die Stadt informiert: Wegen eines Verdachtsfalls einer Ansteckung mit dem Corona-Virus bleibt das Gymnasium Hochdahl zunächst am heutigen Donnerstag, 12. März, und am morgigen Freitag, 13. März, geschlossen. Ein Schüler des Gymnasiums hatte im privaten Bereich direkten Kontakt zu einer erkrankten Person und befindet sich nach Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt bereits in häuslicher Absonderung. Ebenso wurde ein Test auf das Coronavirus veranlasst.

Das Testergebnis steht aber noch aus.

Wie die Stadt betont, handelt es sich bei der Schulschließung um eine reine Vorsichtsmaßnahme zur Prävention der Virus-Ausbreitung. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Erkrath sei aktiv, um weitere Maßnahmen des Krisenstabes des Kreises Mettmann umgehend umzusetzen.