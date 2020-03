Die Betroffenen werden zu Hause isoliert : Coronavirus – acht Erkrankte in Erkrath

Erkrath/Mettmann/Wülfrath In Erkrath gibt es jetzt acht bestätigte Fälle.

Die Zahl der Corona-Erkrankten in Erkrath steigt. Wie die Kreisverwaltung in Mettmann am Dienstagmittag informiert, stellt sich die Lage im Kreis Mettmann wie folgt dar: Zwei Verdachtsfälle haben sich bestätigt. Somit ist die Zahl der Erkrankten auf acht gestiegen. Alle Erkrankten stammen aus Erkrath. Bei den Verdachtsfällen ist die Lage dynamisch. Es gibt zwar weiterhin immer wieder zusätzliche Fälle, jedoch gibt es auch immer wieder Personen mit negativen Testergebnissen. Derzeit gibt es 13 begründete Verdachtsfälle: einen in Mettmann, zwei in Ratingen, vier in Langenfeld, zwei in Haan und vier in Erkrath. Die Betroffenen wurden zu Hause abgesondert. „Weitere Maßnahmen sind zunächst nicht erforderlich“, heißt es. Bei den Verdachtsfällen stehen die Testergebnisse noch aus.