Mettmann : Corona bremst Bürgerbus-Start aus

Mettmann Eigentlich sollte der Bürgerbus in der Kreisstadt erstmals im Oktober dieses Jahres anrollen. Doch notwendige Bescheide und Unterlagen trafen Pandemie-bedingt nicht rechtzeitig ein. Nun ist der Bürgerbus-Start für 2021 geplant.

Zu Beginn des Jahres waren die Akteure noch hoffnungsfroh. Als sie sich Mitte Januar mit einem Informationsstand in der Galerie Königshof präsentierten, waren Bodo Nowodworski und sein Team hoch erfreut über das große Interesse der Passanten. Das war wichtig, galt es doch, noch weitere Fahrer für das Bürgerbus-Projekt zu finden. Doch die Corona-Krise hat Nowodworski und seinen Mitstreitern nun einen weiteren Dämpfer verpasst: Die Fristen sind einfach zu kurz, um das hohe finanzielle Risiko einzugehen. Der Start wird daher wohl erst 2021 erfolgen: „In diesem Jahr tut sich da nichts mehr“, sagt Nowodworski.

Eigentlich sollte der Bürgerbus in der Kreisstadt erstmals im Oktober dieses Jahres anrollen. Doch der so genannte Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung zur Beschaffung des Busses ließ auf sich warten. Dieser Bescheid regelt, wie viel Fördergeld der Verein erhält. Erst, wenn dieser Bescheid vorliegt, kann der Verein das Fahrzeug bestellen. Den Förderantrag hatte der Verein bereits vor Weihnachten gestellt und wartete seither auf die Zusage.

Kosten Ein Fahrticket soll 1,50 Euro kosten. Für dieses Geld können die Fahrgäste so lange mitfahren, wie sie wollen.

Der Verein arbeitet eng mit dem Bürgerbusverein in Erkrath zusammen, der bereits erfolgreich eine Verbindung betreibt.

Doch wie soll es dann weiter gehen? Auch im nächsten Jahr ist noch damit zu rechnen, dass es eine Infektionsgefahr durch das Corona-Virus gibt. Der Bürgerbus aber transportiert insbesondere ältere Menschen – und viele Fahrer sind ebenfalls eher im Seniorenalter. Zugleich ist in den Bürgerbussen „der Sicherheitsabstand nur schwer einzuhalten. Die Fahrer müssen kassieren und älteren Menschen beim Ein- und Ausstieg behilflich sein.“ Derzeit kaum vorstellbar. Erschwerend kommt hinzu, dass die Rheinbahn, die die Fahrer der Bürgerbusse ausbildet, ihre Kapazitäten eingeschränkt hat. Es ist also nicht abzusehen, ob und wann die Mettmanner Freiwilligen zu Bürgerbus-Fahrern geschult werden können.

Der Mettmanner Bürgerbus soll Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr unterwegs sein. Samstags sind ab 8 Uhr drei Fahrten geplant. Für die Sonntage sind keine Fahrten vorgesehen. Vorgesehen ist ein „Mettmanner Kleeblatt“ mit drei Routen. Die grüne Schleife führt vom Haus St. Elisabeth nach Mettman-Süd und von dort aus zurück in die Stadtmitte, direkt vor den Haupteingang der Galerie Königshof. Von dort aus setzt der Bus seine Fahrt fort, jetzt auf der blauen Schleife über das Krankenhaus nach Mettmann-West und zurück zur Galerie Königshof. Hier wechselt der Bus in die rote Schleife und fährt nach Mettmann-Nord, in das Berliner Viertel und über das Krankenhaus zurück zum Haus St. Elisabeth. Die Routen wurden mit der Rheinbahn geplant.