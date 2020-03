Virus im Kreis Mettmann : Corona: Viele Veranstaltungen fallen aus

Hygienefachkraft Boris Ulitzka und Dr. Clemens Stock (Ärztlicher Direktor des Evangelischen Krankenhauses Mettmann) stehen vor der Diagnosestelle des Kreises Mettmann, in dem bei Verdachtsfällen Abstriche zum Test auf das Corona-Virus genommen werden. Foto: teph/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Neandertal-Lauf findet nicht statt. Und auch die Aulen Mettmanner sagen jetzt ihre Hauptversammlung wegen Corona ab.

Die Sorge um die wachsende Zahl der Corona-Infektionen beherrscht das öffentliche Leben. Auch in Mettmann werden immer häufiger Veranstaltungen mit Blick auf das Virus abgesagt. Aktuell tut dies die Bürger- und Heimatvereinigung „Aule Mettmanner“, die ihre für Sonntag, 22. März, geplante Hauptversammlung verschiebt. „Dies geschieht alles aus Vorsichtsgründen und der Eindämmung der Ansteckungsgefahr durch Corona-Viren. Erfahrungsgemäß nehmen zwischen 150 und 200 Mitglieder an unseren Jahreshauptversammlungen teil“, berichtet Anita Schäfer. „Wir werden den neuen Termin zu einem späteren Zeitpunkt wieder rechtzeitig bekannt geben.“

Auch der Neandertal-Lauf am Sonntag sowie die feierliche Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrags zwischen Mettmann und Gorazde am Samstag wurden zwischenzeitlich abgesagt. In diesem Zusammenhang haben wir Gorazde versehentlich in die Slowakei verortet, tatsächlich aber ist es eine Stadt in Bosnien-Herzegowina. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Info Diese Checkliste will Veranstaltern helfen Risikobewertung Soll die geplante Veranstaltung stattfinden oder nicht? Der Kreis Mettmann gibt Gruppen und Vereinen für die Risiko-Bewertung eine Checkliste des Robert-Koch-Instituts mit ausgewählten Fragen an die Hand. Checkliste Kommt eine größere Anzahl von Menschen zusammen, gibt es eine hohe Dichte? Nehmen Menschen aus Regionen mit gehäuftem Auftreten von Corona-Fällen teil? Nehmen Menschen aus anderen bekannten Risikogebieten teil? Nehmen Menschen mit akuten Atemwegsbeschwerden teil? Nehmen ältere Menschen bzw. Menschen mit Grunderkrankungen teil? Hohe Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten? Enge Interaktion zwischen den Teilnehmern (z.B. Tanzen)? Lange Dauer der Veranstaltungen? Keine zentrale Registrierung der Teilnehmer? Sind bereits Infektionen in der Region der Veranstaltung aufgetreten?

Wie Daniela Hitzemann, Sprecherin des Kreises, berichtet, erreichen die Ordnungsämter der kreisangehörigen Städte und auch das Kreisgesundheitsamt „zahlreiche Anfragen hinsichtlich der Durchführung oder Absage geplanter Veranstaltungen“. Auch im Kreis Mettmann gilt: Für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern hat das Landesgesundheitsministerium per Erlass geregelt, dass derartige Veranstaltungen abgesagt werden. Bei sportlichen Großveranstaltungen komme eine Austragung nur ohne Zuschauerbeteiligung in Betracht. „Bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 erwarteten Besuchern ist wie bisher eine individuelle Einschätzung erforderlich, ob und welche Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen sind“, heißt es vom Kreis..

Vor dem Hintergrund dieses Erlasses und in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt hat der Krisenstab des Kreises den kreisangehörigen Städten für geplante Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern eine Reihe von Hinweisen und Empfehlungen an die Hand gegeben: Die Entscheidung, ob eine Veranstaltung ohne Weiteres oder unter Auflagen durchgeführt werden kann, verschoben oder abgesagt werden soll, sollte unter Heranziehung der Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) vor Ort in Absprache mit dem Veranstalter getroffen werden. Entscheidend seien demnach die Zusammensetzung der Teilnehmer, Art und Typ der Veranstaltung sowie Möglichkeiten der Kontrolle im Falle eines Krankheitsausbruches.

In Mettmann gibt es aktuell (Stand Dienstagabend, 10. März) einen Verdachtsfall. An Mettmanns Schulen wird die Lage zurzeit aufmerksam beobachtet. Veranstaltungen wurden bislang jedoch noch nicht abgesagt, wie eine kleine Umfrage unserer Redaktion ergab: „Momentan stehen keine Klassenfahrten an. Was die Planung für die Sommermonate angeht, werden wir abwarten, wie die Situation bis dahin ist. Großveranstaltungen sind derzeit nicht geplant“, berichtet Carsten Wallner, Leiter der Carl-Fuhlrott-Realschule. Und auch Horst Knoblich, Leiter des Konrad-Heresbach-Gymnasiums, berichtet: „Aktuell ist noch nichts abgesagt. Die Beratungen laufen.“