Mettmann : Corona-Test bei Patienten – in Mettmanner Klinik längst Standard

Mettmann Jeder Patient, der in das Evangelische Krankenhaus eingeliefert wird, wird auf das Corona-Virus getestet, unabhängig davon, ob er Symptome aufweist oder nicht.

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen hat sich die Kplus-Gruppe entschlossen, in ihren Krankenhäusern alle neu aufgenommenen Patienten auf das Coronavirus zu testen. Das teilte der Kplus-Verband mit, der Krankenhäuser in Hilden, Haan oder auch das Medizinische Versorgungszentrum Rhein-Berg Praxis Mettmann betreibt. Ab sofort wird jeder Patienten getestet, der stationär im Krankenhaus – geplant oder als Notfall – behandelt wird. Diese Regelung gilt seit vergangenem Montag. Der Klinikverbund habe reagieren müssen, nachdem insbesondere in Solingen, aber auch in Leverkusen die Infektionszahlen angestiegen seien, sagt Kliniksprecherin Cerstin Tschirner. Auch dort unterhält die Kplus -Gruppe in katholischer Trägerschaft Krankenhäuser.