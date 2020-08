Corona-Regeln in der Gastronomie : Wenn der Gast plötzlich Mickey Maus heißt

Mettmann Nicht immer tragen sich Gäste in die Listen von Restaurants mit ihrem richtigen Namen ein. Das kann den Gastwirten viel Ärger einbringen.

(arue) In der Corona-Krise müssen die Gastronomen dafür sorgen, dass sich zum Zwecke der Nachverfolgung bei eventuellen Covid 19-Infektionen die Gäste mit ihren persönlichen Angaben in Listen eintragen. Die erfassten Daten müssen vier Wochen aufbewahrt werden. Dabei ist seitens der Gaststätten der Datenschutz zu beachten. Das bedeutet beispielsweise, dass die Listen nicht offen herumliegen sollten. Ein hoher Dokumentationsaufwand für die Gastwirte, der durchaus Lücken aufweist: Manchmal tragen sich die Gäste auch mal als Donald Duck oder Mickey Maus ein. Wir hakten bei der örtlichen Gastronomie nach.

„Ich achte darauf, dass die Listen bei mir in dem nicht für die Gäste zugänglichen Bereich aufbewahrt werden und so der Datenschutz gewährleistet ist“, sagt Franco De Martino, Inhaber des „Braukellers“ in der Oberstadt. Er betont, dass er penibel darauf achte, dass sich die Gäste in die Listen eintragen. Nicht ohne Grund, drohen doch den Gastwirten bei Zuwiderhandlung Geldstrafen im vierstelligen Bereich – und Wiederholungstätern die Schließung. Im „Braukeller“ seien die Besucher zumeist kooperativ, sagt De Martino: „Die tragen sich mit den notwendigen Daten ein und gut ist.“ Auch er hält es für sinnvoll, dass die Listen ordnungsgemäß ausgefüllt werden: „Eine lückenlose Nachverfolgung ist bei einem etwaigen positiven Fall enorm wichtig. Da kann ich ja selbst Betroffener werden.“