Corona-Protest im Kreis Mettmann : „Wir verhalten uns da neutral“

Polizeidirektor Thomas Decken über unangemeldete Spaziergänge von Impfgegnern wie in Mettmann und Erkrath: Aus seiner Sicht gehen die Teilnehmenden zu hohe Risiken ein.

Dunkel gekleidete Menschen – rund 80 an der Zahl in Erkrath - aber auch in anderen Städten des Kreises Mettmann, gehen stumm durch die Stadt. Es sieht aus wie eine Demonstration. Sie nennen dieses Vorgehen „Spaziergänge“ und melden solche Aufzüge nicht an. Was bedeutet das für die Polizei?