Haushalt der Stadt : Corona-Pandemie trifft die Mettmanner Wirtschaft hart

Mettmann Soll und Haben auf einen Blick: In einem Bericht für den Haupt- und Finanzausschuss listet Kämmerin Veronika Traumann auf, wie sich Einnahmen und Ausgaben der Stadt entwickeln. Eine Delle bei der Gewerbesteuer geht zulasten von Corona.

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft in Mettmann schwer getroffen. Das zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, die knapp ein Drittel der Steuererträge im städtischen Haushalt ausmachen. Die Fraktion Die Linke hatte danach gefragt. Aus der Antwort der Kämmerin geht hervor, dass die Stadt Mettmann im Corona-Jahr 2020 rund 4,7 Millionen Euro weniger aus Gewerbesteuern einnehmen konnte als im Jahr zuvor. Das entspricht einem Rückgang von gut 28 Prozent.

Für das laufende Jahr ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Zahlen für die letzten vier Monate liegen noch nicht vor. Es zeichnen sich aber tendenziell wieder steigende Gewerbesteuereinnahmen ab. Zudem weist Kämmerin Veronika Traumann in einer Unterlage für den am Dienstag tagenden Haupt- und Finanzausschuss hin, dass die Corona-bedingten Finanzschäden in einem Sonderhaushalt isoliert und ab 2025 über 50 Jahre hinweg abgeschrieben werden.