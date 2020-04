Kommunalwahlkampf in Mettmann : Corona nutzt den Amtsinhabern

Mettmann Dass ausgerechnet diejenigen Parteien über eine Verschiebung der Kommunalwahl nachdenken, die mit Gegenkandidaten zu den amtierenden Bürgermeistern an den Start gehen, hat Gründe. Denn Corona nutzt den Amtsinhabern.

Bewältigen diese die derzeitige Krise so, dass die Bürger damit zufrieden sind, und zwingt das Virus die Bewerber zu einem kontaktarmen Wahlkampf, dann werden die Amtsinhaber ihre ohnehin schon vorhandenen Boni mehren können. Es mag ja sein, dass bereits Ideen für einen kreativen Wahlkampf zum Beispiel via Facebook & Co. in der Schublade liegen. Damit werden aber längst nicht alle Wähler vor allem der älteren Zielgruppe erreicht – und diese stellen nun mal die größte Gruppe der Urnengänger, die alle Mettmanner Gegenkandidaten erst noch für sich gewinnen müssen.