Großveranstaltungen bis 31. August untersagt : Corona-Regeln gefährden Mettmanns Heimatfest

Im vergangenen Jahr stießen Marion Buschmann (l.) und Thomas Dinkelmann noch gut gelaunt aufs Heimatfest an. In diesem Jahr stellt das Corona-Virus die nächste Auflage in Frage. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann (arue) Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Darauf einigten sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch auf dieses prinzipielle Verbot.

Würde diese Regel auch in Nordrhein-Westfalen so umgesetzt, wäre damit das 44. Heimatfest mit seinem Kram- und Trödelmarkt in Mettmann in Gefahr, bei dem mehr als 15.000 Besucher erwartet werden. Es gilt als eines der schönsten Stadtfeste der Region und ist eigentlich für den 28. bis 30. August dieses Jahres geplant. „Das war zu befürchten“, sagt Mettmanns Kulturamtsleiterin Marion Buschmann bedauernd auf Nachfrage unserer Redaktion. Ob das Heimatfest verschoben werden kann oder abgesagt werden muss, könne sie jetzt noch nicht sagen. „Das müssen wir überlegen.“ Im Sinne der Vereine, die über den Standverkauf wichtige Einnahmen generieren, wäre eine Verschiebung. Die sei allerdings gar nicht so einfach, denn die Anzahl der verfügbaren Wochenenden sei begrenzt, und es steht zu erwarten, dass auch noch andere Veranstaltungen verschoben werden müssen. Darunter in Mettmann auch das Open-Air-Kino auf dem Marktplatz: Im vergangenen Jahr lief es am 2. August.