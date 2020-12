Drei Einrichtungen in Mettmann und Wülfrath betroffen : Neue Ausbrüche in Seniorenheimen

Im Haus August-von-der-Twer in Wülfrath sind derzeit 17 Bewohner und elf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann/Wülfrath Neben einem Pflegeheim in Wülfrath sind auch zwei Einrichtungen in Mettmann betroffen. Eine infizierte Bewohnerin aus Wülfrath ist am Dienstag verstorben. Die Besuchsregeln für Weihnachten sind noch nicht abschließend geklärt.

Die Seniorenheime in Mettmann und Umgebung sind weiterhin von Infektionen mit dem Coronavirus betroffen. Wie am Freitag bekannt wurde, verzeichnet das Haus-August-von-der-Twer der Bergischen Diakonie in Wülfrath einen Ausbruch – die Zahlen sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Auch in Mettmann gibt es zwei Einrichtungen mit mehreren Infektionen, betroffen sind das Seniorenheim Neandertal sowie das Vinzenz von Paul-Haus.

Im Haus-August-von-der-Twer in Wülfrath sind aktuell 28 Personen infiziert, davon 17 Bewohner und elf Mitarbeiter. Das teilte Pressesprecherin Renate Zanjani mit. Die infizierte Bewohnerin im Haus-Luise-von-der-Heyden, eine weitere Einrichtung der Bergischen Diakonie in Wülfrath, gelte jedoch mittlerweile wieder als genesen. Dabei hatte es sich um einen Einzelfall gehandelt – und die gibt es laut Kreissprecherin Daniela Hitzemann in vielen Pflegeeinrichtungen. Sie verweist darauf, dass solche Einzelfälle nicht als Ausbrüche missverstanden werden sollten.

Info Regelungen für Weihnachten in Arbeit Unter welchen Bedingungen Bewohner von Seniorenheimen an den Feiertagen besucht oder selbst Angehörige besuchen können, soll in den nächsten Tagen geklärt werden. Grundlage dafür ist eine neue Betreuungsverordnung.

Mit 25 Corona-Fällen ist das Infektionsgeschehen im Seniorenheim Neandertal in Mettmann als Ausbruch zu bezeichnen. Wie Geschäftsführer Wolfgang Schneider mitteilt, sind 14 Bewohner und elf Mitarbeiter infiziert. Die Einrichtung steht seit Samstag komplett unter Quarantäne. „Das bedeutet, dass es weder möglich ist Besuche zu machen noch zu empfangen“, so Schneider weiter. Bewohner mit Verdacht auf eine Infektion würden von Zwei-Bett- in Ein-Bett-Zimmer verlegt, die Kapazität ließe das derzeit noch zu.

Auch das Caritas-Altenstift Vinzenz von Paul-Haus in Mettmann verzeichnet aktuell mehrere Corona-Infektionen. Wie viele Bewohner und Mitarbeiter genau betroffen sind, darüber möchte Einrichtungsleiterin Ilka Marschaleck keine Auskunft erteilen. Sie stört, dass mit dem Finger auf die Einrichtungen gezeigt werde, die vermehrte Infektionen melden. „Denn die Infektionszahlen hängen auch mit der Regelmäßigkeit der Tests zusammen“, sagt Marschaleck und verweist damit auf einen möglichen Grund, warum die Zahlen in anderen Einrichtungen geringer sind. „Wir testen einmal die Woche komplett alle Bewohner und Mitarbeiter, und das seit sechs Wochen.“ Das werde nicht in allen Pflegeheimen so gehandhabt.

Die Corona-Fälle in ihrem Haus bedauert sie – überrascht ist sie von ihnen jedoch nicht. „Wir tun alles, um Ansteckungen zu vermeiden, dennoch infizieren sich Bewohner: beim Arztbesuch, Einkaufen oder Besuch von Angehörigen“, erläutert Marschaleck. Sie appelliert an die Angehörigen, die Hygiene-Maßnahmen zu beachten. „Leider sind nicht alle vernünftig, oft wird der Mundschutz abgenommen, sobald die Zimmertür zu ist.“ Die Einrichtung vergibt sogar kostenlose FFP2-Masken an die Besucher, das Interesse sei jedoch dürftig.