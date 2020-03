Restaurants in Mettmann bis auf Lieferdienste geschlossen : Corona bringt Wirte in Existenznöte

Mettmann Es gibt bereits Entlassungen und Kurzarbeit. Kredite halten Gastronomen für die falsche Form der Unterstützung.

Zu normalen Zeiten ist in der Mettmanner Gastronomieszene der Ober- und Innenstadt am Wochenende eine Menge los. Doch die Corona-Krise stellt alles auf den Kopf. Bereits in den vergangenen, Tagen, an denen es nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten gab, hatten diese Beschränkungen bereits spürbare Auswirkungen. Jetzt aber ist auch das nicht mehr möglich. Restaurants dürfen nur noch Gerichte zum Abholen oder zur Auslieferung herrichten – vorausgesetzt, der Kunde kann das Essen abholen, ohne das Restaurant betreten zu müssen.