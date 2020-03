Landrat in Quarantäne Landrat Thomas Hendele befindet sich zurzeit in häuslicher Quarantäne, da er Kontakt zu einer Person hatte, die am Wochenende positiv auf Covid-19 getestet wurde. Hendele selbst hat keinerlei Symptome, wurde aber aufgrund des direkten Kontaktes inzwischen auch selbst getestet. Am Dienstagabend erhielt er die beruhigende Botschaft, dass das Testergebnis negativ ausgefallen ist. „Für mich gilt nun selbstverständlich genau das Gleiche wie für viele andere. Das heißt, dass ich trotz des negativen Testergebnisses vorsorglich noch zu Hause bleibe“, erklärt Hendele. Ende kommender Woche hofft der Landrat aus der Quarantäne entlassen zu werden.