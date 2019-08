Kultur in Mettmann : Beethovens Neunte mal kammermusikalisch

Das Publikum erlebte in der Kulturvilla ein Konzert von hoher Qualität. Weiter geht’s am 28. August. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Zehn Musiker sorgten in der Kulturvilla für eine große Intensität und Klarheit der komplexen Werke.

Unfassbar, was man im Städtchen alles erleben kann, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist: Dieses Mal am Samstag Abend in der Kulturvilla, in der die „Compagnia di Punto“ die 53. Sinfonie von Haydn und die 3. von Beethoven jeweils in einer kammermusikalischen Bearbeitung aufführte.