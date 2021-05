Comeback in Mettmann : Kulturvilla macht sich fein für den Start

Die Kulturvilla ist immer in Bewegung: Constanze Backes und Bodo Herlyn tüfteln am Modell aus, wie Mettmanns Schatzkästchen noch besser aufgestellt werden kann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Constanze Backes und Bodo Herlyn haben die Corona-Zwangspause genutzt, um ihr Haus auf Vordermann zu bringen. Nun fiebern sie dem ersten Termin vor Publikum entgegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

„Ist das Kultur oder kann das weg?“ fragt Constanze Backes in ihrem neuen Programm, mit dem sich die Opernsängerin und Chorleiterin, Impresaria und Mettmanner Gastgeberin mal eben neu erfunden hat. Jetzt ist sie Musikkabarettistin im Stil des quicklebendigen Tingel-Tangels aus den 1920er Jahren. So will sie dem unsichtbaren und maximal stacheligen Quälgeist dieser Tage namens Corona den ultimativen Tritt in den Hintern verpassen. Für alle, die sich das nicht entgehen lassen wollen: Es ist exakt für Sonntag, 29. August, 19 Uhr geplant. Der Vater des Feuerdrachens aus Ritter Rost, Felix Janosa, wird Constanzes Backes am Klavier begleiten. Bezogen auf das 1878 erbaute und lange Zeit als großbürgerlicher Herrenclub dienende Gemäuer ist die Antwort sonnenklar: Natürlich kann die Kulturvilla nicht weg!

Doch so ein historisches Gebäude wie die Kulturvilla verlangt stets Aufmerksamkeit. Deshalb haben Constanze Backes und Bodo Herlyn die Pandemie bestmöglich genutzt. Sie standen abwechselnd auf der Leiter und strichen die Wände von Flur, Kaminfoyer und weiteren Nebenräumen. Rings um den beeindruckenden offenen Kamin klebt nun eine stilechte William Morris Tapete. Vor der Bar wurde das Parkett freigelegt und frisch versiegelt. Im Theatersaal mit 120 Sitzplätzen erstrahlt nun eine moderne Galeriebeleuchtung. Und rings um die Bühne wurden Licht- und Tontechnik ebenfalls komplett erneuert.

Das Plakat für das neue Programm ist schon gedruckt: Constanze Backes will Kabarett und Musik miteinander verknüpfen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Info Das ist der erste Termin für Klein und Groß Anfang Die Corona-Zeit hat alle skeptisch gemacht, sobald es um Terminankündigungen geht. Dieses Bauchgrummel schiebt die Kulturvilla einfach bei Seite. Am Sonntag, 29. August, 16 Uhr geht Ritter Rost auf Kreuzfahrt. Felix Janosa am Klavier möchte dazu möglichst viele Mädchen und Jungen mitnehmen. Kabarett Ab 20 Uhr begleitet Janosa Constanze Backes, die mit einem musikalischen Kabarett das Publikum unterhalten und zum Nachdenken bringen will.

Nun soll die im Lockdown erstarkte Kulturvilla zu einem neuen Höhenflug ansetzen. Die monatlichen Liederabende, Konzertveranstaltungen, Theater- und Kleinkunsttermine in der Kulturvilla sind so etwas wie die Kür. Wirtschaftlich betreiben lässt sich ein Haus wie dieses nur, wenn sich Firmen dafür interessieren, sich mit Kunden oder Mitarbeitern auf das knarzende Parkett der Villa zu begeben. Wenn hier Hochzeiten und runde Geburtstage in einem festlichen Rahmen gefeiert werden. Oder Verstorbene eine würdigen Abschied bekommen. „All diese Termine haben wir nach Möglichkeit verschoben und nicht abgesagt“, sagt Bodo Herlyn. Viele Kunden haben sich darauf eingelassen und wurden von dem Virus gleich zwei Mal an der Nase herum geführt. Eine im März 2020 um ein Jahr verschobene Hochzeit konnte schließlich auch im März 2021 nicht stattfinden. Das ist bitter – für die Betroffenen und die Inhaber der Kulturvilla. Auch deshalb wollen Constanze Backes und Bode Herlyn unbedingt wieder starten.

Licht und Ton rund um die Bühne wurden runderneuert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

„Ohne eine staatliche Unterstützung hätten wir diese lange Durststrecke nicht durchstehen können“, sagen die beiden. Und erinnern sich, unabhängig voneinander, aber auch an eine Vielzahl von Gesten der Mettmanner. „Ich stand hier gerade auf der Leiter und strich eine Wand, als jemand hereinkam und mir einfach eine Spende in die Hand drückte“, berichtet Constanze Backes. Viele Bürger hätten auf diese Art ihre Unterstützung für die Kulturvilla gezeigt. Die Zahl der Abonnenten für das Kulturprogramm stieg. Es gibt viele Mettmanner, die das sehr ausgewählte, sehr persönliche Programm der Kulturvilla nicht mehr missen möchten.