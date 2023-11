Mettmanner erteilt Unterricht in Katastrophenmedizin Mit kühlem Kopf und notwendigem Wissen Katastrophen meistern

Mit „Katastrophenmedizin“ ist nicht katastrophale Medizin gemeint. Der Begriff meint fundiertes Wissen über Grundlagen, Prinzipien und der natürlichen Dynamik von kritischen Ereignissen und wie diesen Situationen medizinisch souverän zu begegnen ist. Dr. Claus-Robin Fritzemeier vom Evangelischen Krankenhauses Mettmann bringt Studierenden die Arbeit bei Großschadenslagen nahe, er leitet am Hamburger Campus der Universitätsmedizin Neumarkt, kurz UMFST-UMCH, nun den Wahlpflichtkursus „Katastrophenmedizin“. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Spezielle Unfallchirurgie sowie Notfallmedizin bringt in besagtem Wahlpflichtkursus seine Erfahrungen in der Notfallmedizin ein. Er ist zudem Spezialist für das sogenannte Triagieren, dieses regelt, in welcher Reihenfolge Patienten behandelt werden, auch in einer Notaufnahme. Das alles beherrscht Claus-Robin Fritzemeier nicht nur theoretisch, er war unter anderem bei der Ahrtal-Flutkatastrophe und diversen Krankenhausevakuierungen, aber auch bei Übungen im Einsatz.